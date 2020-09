Nijmeegse April komt op voor ‘dor hout’ en belandt in fittie: #gevaarlijkbezig

Verkeerde keelgat

,,Het kan niet zo zijn dat - omdat één groep heel kwetsbaar is - iedereen thuis moet blijven”, had Dupuis in tv-programma EenVandaag gezegd. Zwagerman verspreidde die boodschap via social media: het was haar uit het hart gegrepen.



Dat schoot Ranshuijsen in het verkeerde keelgat. ,,Het gaat me niet om de persoon Zwagerman, maar om de inhoud. Ze schetst een te simpel beeld van de feiten. Daarmee wakker je tweedeling in de maatschappij aan.”