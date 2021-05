Nijmeegse arts vindt alternatieve Vierdaagse geen goed plan: ‘Voor nu is het devies: afwachten’

Er is nu simpelweg nog te veel onduidelijk over het verloop van het coronavirus, zegt de arts. ,,Er zijn zoveel onzekere factoren waar we de aankomende tijd nog rekening mee moeten houden. Hoe goed werken de vaccins tegen mutanten van het virus? Hoe snel gaat het vaccineren? Wat we wel weten: vaccineren is onze uitweg uit de pandemie en we kunnen pas echt dingen gaan organiseren als de vaccinatiegraad voldoende is.”



Dat zou op papier deze zomer kunnen zijn, als de meeste volwassenen in Nederland in ieder geval één prik hebben gehad. Maar of dat daadwerkelijk lukt, is allerminst zeker. ,,Ik snap heel goed de behoefte aan een Vierdaagse. Maar voor nu is het devies: afwachten.”