Nijmeegse artsen aan 8.000 bezoekers NEC-feest: ‘Wij zorgen voor jullie en je contacten over week of twee’

Bas Schouwenberg, internist aan het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, is evenmin blij met gang van zaken: ‘Supporters NEC gaan vlak naast het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis voor groepsimmuniteit’, aldus Schouwenberg. ‘Maar geen zorgen, wij zorgen voor jullie en jullie contacten over een week of twee.’



De Nijmeegse burgemeester Bruls vindt dat het spontane feest, waarbij de coronaregels massaal aan de laars werden gelapt, niet tegen te houden was: ,,Het handhaven van veiligheid en openbare orde had prioriteit boven de coronaregels.’’



Eerder vonden soortgelijke taferelen plaats bij kampioensfeesten van Ajax Amsterdam en Cambuur Leeuwarden. Bij de huldiging van Ajax, waar zo’n 12.000 fans aanwezig waren, zij naar schatting zo’n 50 mensen besmet geraakt met corona, zo constateerde de GGD naderhand.