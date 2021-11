Nijmeegse asfaltfabriek wil minder oud asfalt gebruiken

In juni bleek na metingen dat de asfaltfabriek aan de Energieweg veel te veel schadelijke stoffen als naftaleen uitstoot, zogenoemde PAK’s. Naderhand heeft de fabriek veranderingen in het productieproces doorgevoerd. Die lijken succesvol.



Uit metingen op 24 september door bureau KW3 in opdracht van APN blijkt dat de hoeveelheid PAK’s met 0,046 milligram per kubieke meter lucht net onder de wettelijke norm van 0,05 blijft, zo staat in het meetrapport.