Nijmeegse band De Staat vervangt The Prodigy en is headliner op Lowlands

Evaluatie bestrij­ding van gladheid in Nijmegen: college tevreden, CDA kritisch

12:04 NIJMEGEN - De maatregel om afgelopen winter in 100 straten in Nijmegen niet meer te strooien, heeft nauwelijks tot overlast geleid. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders in een evaluatie. Wethouder Bert Velthuis is daarom tevreden. Uit de oppositie klinken echter kritische geluiden.