Nijmeegse band Indigo wil Nederland veroveren: ‘Een show op Down the Rabbit Hole zou heel vet zijn’

Gaat het dan toch gebeuren? Opus-ge­bouw wordt hotel met restaurant en luxe sport­school

12 oktober NIJMEGEN - Al jaren wordt gepraat over een hotel in het monumentale Opus-gebouw in Nijmegen. Lingotto, de vierde eigenaar in tien jaar tijd, kondigt aan dat de verbouwing in 2022 echt van start gaat. Ook de Nijmegenaar heeft straks wat aan de nieuwe bestemming want behalve honderd hotelkamers komen er een café-restaurant, een sportschool en vergaderfaciliteiten.