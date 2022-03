Nijmeegse band Navarone speelt op Pinkpop: ‘Dit is waanzinnig’

‘Jahaaaa... eindelijk mogen we het van de daken schreeuwen: we staan op PINKPOP’, juicht de band op zijn Facebookpagina. ‘Voor vrijwel iedere muzikant is het natuurlijk een droom om op het heilige gras in Landgraaf te mogen rocken, en we zijn er dan ook supertrots op dat deze droom voor ons - na vele jaren keihard werken - deze zomer uitkomt.’

,,Dit is waanzinnig”, reageert gitarist Kees Lewiszong. ,,Als jongen van 13 jaar stond ik zelf al vooraan te springen bij Limp Bizkit, waar ik toen enorm fan van was. Ik mocht mee met m’n neef. Een geweldige ervaring. Ik herinner me ook een keer dat mijn broer en ik de oude CX van mijn vader mochten lenen en die hield er ineens mee op. Maar toen bleken we pal bij de ingang te staan en we mochten de auto daar achter laten. Rage against the machine trad toen op.”

Ook De Staat speelt op zondag

Pinkpop is gepland op vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni, drie dagen dus. De leden van Navarone mogen zondag aantreden en voor die dag zijn nog tickets beschikbaar. Dan geeft ook die andere Nijmeegse band, De Staat, een concert. De podia zijn 19 juni gevuld met wereldbands als Imagine Dragons, Volbeat, Nile Rodgers en Ziggy Marley. Die laatste brengt in Landgraaf een ode aan zijn vader Bob.

Ook is er die zondag ruimte voor nog meer jong Nederlands talent zoals Maan, Meau en Eefje de Visser. ,,Jammer dat we niet op dezelfde dag spelen als Pearl Jam”, zegt Lewiszong. ,,Daar ben ik een enorme fan van. Eigenlijk zou ook de Queens of Stone Age optreden op zondag, maar die hebben hun tour afgezegd. daar is Volbeat voor in de plaats gekomen.”

De bandleden van Navarone zijn vooral blij, maar willen toch ook een beetje voorzichtig zijn. Lewiszong: ,,Naar dit soort concerten leef je helemaal toe, maar de afgelopen jaren moesten er de hele tijd dingen verplaatst of afgezegd worden. Dat was erg frustrerend. De muziekindustrie is enorm had geraakt door corona. Inmiddels is het ook niet meer vanzelfsprekend dat iedereen, die ooit een kaartje kocht, ook weer terug komt.”

Finalist van The Voice

Navarone maakte enkele jaren geleden faam als finalist van The Voice of Holland. Op het moment dat heel Nederland aan hun voeten lag en een succesvolle tour kon beginnen, waren er door coronapandemie geen concerten meer. De eerste shows zijn er nu alweer geweest. ,,Maar we moesten er ook een paar afzeggen omdat enkele mensen van ons corona krijgen”, vertelt de gitarist. ,,Gelukkig niet zo ernstig. We zijn nu in de studio want we willen in het najaar een plaat uitbrengen. Deze week spelen we ook in Alkmaar. Het is weer aan het vol lopen.”