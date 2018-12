Nijmeegse bed-bad-broodopvang verhuist naar nieuw onderkomen

Het nieuwe adres van de bed-bad-broodopvang hangt Oosterhoff liever niet aan de grote klok. De nieuwe buren moeten nog op de hoogte worden gesteld en de verhuizing is al over twee weken. De noodopvang biedt een slaapplek aan achttien vluchtelingen zonder papieren. Alleen mannen, want de acht vrouwen verblijven op twee andere locaties.

Opgelucht

Oosterhoff is opgelucht dat er op tijd een nieuwe plek gevonden is, met hulp van de gemeente. Enige tijd geleden had SNOV zijn oog laten vallen op het oude belastingkantoor in de Stieltjesstraat, maar voor dat gebouw heeft de gemeente andere bewoners op het oog. ,,Helaas, want ik had het wel zien zitten daar, maar we hebben nu wat anders. Aan elke plek zie je dingen die beter kunnen, maar het is goed dat het op tijd gelukt is.”