De Nijmeegse Beppie (88) woont tegenover prostituees: 'Stel je voor, je man gestorven op een hoer'

'MeneerMe­gens' van ROC Nijmegen genomi­neerd als Leraar van het Jaar

13:20 NIJMEGEN - Dirk Megens uit Deursen, verbonden aan het ROC Nijmegen, is genomineerd voor de titel Leraar van het Jaar in de categorie mbo. Hij zit bij de laatste tien. Op 26 januari wordt in Utrecht de winnaar bekendgemaakt.