Nijmeegse bezorgers herkennen ‘messentrekker’: ‘Hij zei: ik ga jullie allemaal doodrijden’

Nijmeegse maaltijdbezorgers ontmoeten elkaar iedere dag wel in de overkapping voor de Molenstraatkerk. Het is dé plek waar ze elkaar spreken en de laatste nieuwtjes delen. Tijdens het wachten op bestellingen komt de rechtszaak tegen een 32-jarige bezorger volop ter sprake. Die bezorger zou in april een mes in de helm van een concurrent hebben gestoken, zo luidt de aanklacht. De officier van justitie sprak maandag in de rechtbank van een poging tot doodslag en eist twee jaar cel.