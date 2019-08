Nijmeegse boyband zingt ‘sexy literatuur’ op Lowlands: ‘Lekker likken, lekker plakken’

,,Er bestaat niets vergelijkbaars. Met onze boyband willen we literatuur weer sexy maken voor het grote publiek”, zegt drummer en pianist Van de Linde. ,,We combineren muziek, theater, literaire teksten en vlotte danspasjes. Dat alles komt samen in een echte boyband act.”

De mannen trokken hun stoute schoenen aan en stuurden een bericht met daarin hun repertoire en foto’s naar de programmeur van het Lowlands. ,,Bekend is dat Lowlands literatuur graag een podium biedt, dus we probeerden het op goed geluk.” En met succes, want vandaag staan ze op de bühne.

Doet denken aan de Backstreet Boys

Wat kunnen de toeschouwers verwachten? In ieder geval vijf gasten in wit overhemd met headset. Dat doet al snel denken aan de Backstreet Boys, een Amerikaanse jongensgroep die furore maakte met nummers als I Want It That Way en Everybody. Of ze de gelikte danspasjes van de Amerikaanse popgroep kunnen evenaren, wordt vrijdagmiddag bekend.