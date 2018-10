Nijmeegse Breaking Bad-bende blijft in cel

Waarmee de officier van justitie gisteren voor de rechtbank in Arnhem maar wilde zeggen dat hij vindt dat drie leden van een vermeende drugsbende in de cel moeten blijven.

Chemicaliën

De politie trof in augustus vorig jaar in een pand in Nijmegen grote hoeveelheden chemicaliën aan die doorgaans worden gebruikt voor het bereiden van synthetische drugs. Vijf maanden later wist de politie een groot drugslab op te rollen in Milsbeek. De drie verdachten werden daarbij opgepakt en zitten sindsdien vast. Ze zouden in het lab achthonderd kilo synthetische drugs hebben bereid. Straatwaarde: tegen de vijf miljoen euro.