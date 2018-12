Nijmeegse broers willen virtuele reconstructie van dodelijke schietpartij in winkelcentrum Malvert

ARNHEM - Van de dodelijke schietpartij in het Nijmeegse café Istanbul in Nijmegen in mei 2016 moet volgens de modernste technieken een driedimensionale computeranimatie worden gemaakt.

Henk van Gelder

De Nijmeegse broers Björn en Gjordan D. menen in hoger beroep met een levensechte virtuele reconstructie te kunnen bewijzen dat ze ten onrechte tot hoge celstraffen zijn veroordeeld voor het doodschieten van de twee broers Najim en Othman Echargui. De rechtbank legde hen in april 15 en 16 jaar op. Volgens de rechtbank schoten beide broers.

20 seconden

In het cafeetje in winkelcentrum Malvert werden in 20 seconden 22 kogels afgevuurd. Er werd geschoten met 3 vuurwapens. Die zijn nooit teruggevonden.

Gjordan (44) stelt dat hij alleen heeft geschoten. Uit noodweer omdat de slachtoffers hun wapens trokken. Hij pakte het gevallen wapen van de getroffen Najim op toen zijn eigen 9 mm blokkeerde. Björn (39) heeft van meet af aan gezegd dat hij onbewapend was en dus niet kon schieten.

Doof

Hun raadslieden vinden het ‘verbijsterend’ dat de rechtbank klakkeloos het Openbaar Ministerie is gevolgd en ‘doof’ is gebleken voor wat de broers zeggen. De advocaten willen ook het gehele undercoverteam horen, zowel de agenten als hun begeleiders als de zaaksofficier die de opdracht voor hun inzet verstrekte.

De kroegbaas, die vanachter de bar ooggetuige was, werd later door de undercovers klemgezet. De agenten deden alsof zij criminelen waren die de wapens hadden geleverd. Doodsbang zei de kroegbaas dat ‘ook de jongste broer’ had geschoten’ Hij ontkent nu dat ooit te hebben gezegd.