Nijmeegse broers zijn beschuldigingen drugshandel ‘spuugzat’

Afrit A73 bij Nijmegen tijdelijk afgesloten vanwege botsing met twee auto's

20:29 NIJMEGEN - Er is een gewonde gevallen bij een botsing met twee auto's in Nijmegen. Dit ongeluk gebeurde maandagavond op de kruising van de Van Boetbergweg en de A73 in Nijmegen. In verband met opruimwerkzaamheden was de oprit naar de A73 tijdelijk afgesloten.