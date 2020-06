Nijmeegse buurt geschokt door autobranden: ‘Het lijkt oorlog en ik ben juist uit oorlogsgebied gevlucht’

Duska Samardzic staat zondagochtend met tranen in de ogen bij haar uitgebrande auto, een Opel Tigra. Het is een van de vier auto's die die dag in alle vroegte - het was even na vijven - uitbrandden. De auto's kunnen als afgeschreven beschouwd worden. Ze zijn in de loop van de dag afgevoerd.

Duska - ze ontvluchtte destijds de oorlog in Kroatië - haalt nog een paar boodschappentassen en een paraplu uit achterbak. ,,De auto was WA verzekerd. Hij is van 1999. Het was mijn schatje, ik had altijd een beetje het gevoel of ik in een oldtimer reed. Ik heb al een berichtje op Facebook gezet of iemand nog een betaalbare auto voor me heeft, want van de verzekering krijg ik niks.”