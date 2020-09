Nijmeegse cafés eerder dicht uit corona-angst: ‘Het hele nachtleven komt stil te liggen’

Aan het woord is Marco van Deelen van café Van Deelen in de Bloemerstraat. Hij heeft het initiatief genomen voor de vervroegde kroegsluiting in zijn straat.



,,We willen het risico niet lopen dat we als besmettingshaard worden aangemerkt. Eerder dichtgaan kost mij geld en ik heb al fors ingeleverd. Maar een totale sluiting is voor mij de nekslag.’’



De Nijmeegse horeca mag in het weekend open zijn tot 04.00 uur, doordeweeks geldt een sluitingstijd van 02.00 uur.