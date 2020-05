Nijmeegse caissière verbaast zich over aso-gedrag in winkels: ‘doe een beetje lief, ook tegen ons’

Christel kan eindelijk moeder weer bezoeken: ‘Ik kon het niet laten haar ook even vast te pakken’

12:12 NIJMEGEN - De Honinghoeve in Nijmegen is met 24 verpleeghuizen in Nederland proeftuin voor een soepelere bezoekersregeling in coronatijd. Dinsdag mocht na bijna acht weken de eerste familie - op afspraak - naar binnen.