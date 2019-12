Nijmeegse cardioloog Angela Maas uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van Nederland

Zij is de eerste hoogleraar Cardiologie voor vrouwen in Nederland. Maas specialiseerde zich in hartklachten bij vrouwen, die zich anders uiten dan bij mannen. ,,De man was de norm, hartklachten bij vrouwen waren vager en werden door mannelijke artsen afgedaan als óf overgangsklachten óf gezeur”, aldus Maas, die werkzaam is op het Radboudumc.



Angela Maas studeerde medicijnen in Groningen en werkte in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem/Velp en de Isala Klinieken in Zwolle. In 2003 was zij de eerste in ons land met cardiologische spreekuren, specifiek voor vrouwen. In 2012 werd ze hoogleraar Cardiologie voor vrouwen in het Radboudumc. Ze is gehuwd en heeft twee zonen.



In 2015 werd Maas al eens uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouwelijke arts. In 2012 was zij volgens Opzij nog de meest machtige vrouwelijke arts.