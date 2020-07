Nijmeegse chipfabriek NXP heeft veel last van gevolgen coronavirus

Rapper Nigga Ice brengt met ‘Welkom’ ode aan Nijmegen: ‘Het zijn roerige tijden, kan je mijn rapnaam wel in de krant zet­ten?’

12:49 NIJMEGEN - ‘Welkom in mijn stad: Nijmegen. Van hartelijk welkom, mensen. Welcome to our beautiful and friendly city.’ Het zijn de warme woorden van rapper Nigga Ice in zijn nummer Welkom: een ode aan de stad die de geboren Sierra Leoner volledig als de zijne omarmde.