Nijmeegse cineast Vincent (26) krijgt een wereldpodium op filmfestival Cannes met ‘Marlon Brando’

Uiteindelijk is de film Marlon Brando veel persoonlijker geworden dan Vincent Tilanus vooraf had kunnen bedenken. Er is gefilmd in de slaapkamers van de mensen op wie de personages zijn gebaseerd. De ervaringen van de filmmaker en acteurs vallen bijna samen met het verhaal. Dat geeft de film een waarachtigheid die overkomt. Tilanus: ,,Tijdens het maken kwam alles bij elkaar: de plek, de acteurs en het verhaal. Dat gaf het een meerwaarde. En dat we nu die internationale erkenning krijgen, is helemaal geweldig.”