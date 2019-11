Nijmeegse Colette Lukassen wint fotowedstrijd National Geographic

NIJMEGEN - Het portret dat de Nijmeegse fotograaf Colette Lukassen heeft geschoten van de 11-jarige Emma is beste foto van het jaar in de National Geographic Fotowedstrijd 2019.

De prijs werd zondagmiddag in het Museon in Den Haag uitgereikt aan Lukassen. Juryvoorzitter Arno Kantelberg in het juryrapport: ‘De 11-jarige Emma is geboren als Gijs en dat zie je. De fotograaf heeft dat heel liefdevol in beeld gebracht.’

Kantelberg zat als hoofdredacteur van National Geographic Magazine een jury voor die verder bestond uit fotografen Sacha de Boer, Marco Borsato, Frederik Buyckx en Nat Geo Junior-hoofdredacteur Renske Lamers. Er waren 11.000 inzendingen.

De winnende foto’s worden gepubliceerd in het decembernummer van National Geographic Magazine. Ook zijn de foto’s te zien in Museon, bij de National Geographic-tentoonstelling Colors of the World.

Maatschappelijke onderwerpen

Colette Lukassen (1967) is mbo-docent en heeft zichzelf leren fotograferen. Zij fotografeert vooral portretten in serievorm met veelal maatschappelijke onderwerpen. In 2017 won zij de vakjuryprijs van NRC.