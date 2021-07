Nijmeegse cultzanger René le Blanc neemt het in televisieshow op tegen vijf VIPS

Frank Boeijen treedt weer op voor 130 man: ‘Ik neem het virus serieus, enkele vrienden zijn heel ziek geweest’

11 juli NIJMEGEN - Schouwburgen en theaters met duizend mensen of zelfs meer waren heel normaal voor Frank Boeijen. Maar sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld is de Nijmeegse singer-songwriter al blij dat hij weer kan optreden, al is het voor dertig of vijftig mensen. Dit weekend stond hij vier keer op het podium van de grote zaal van Doornroosje, voor het eerst met zelfs 130 mensen.