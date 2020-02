Nijmeegse daklozen slapen mogelijk onder een grafsteen: ‘Daar komt ’s nachts niemand, de politie ook niet’

COLUMN 't Plein Dertien onbekende slachtof­fers

21 februari Onlangs las ik dat na ruim vijftig jaar de identiteit van enkele drenkelingen op Terschelling alsnog is vastgesteld. Een mooie, respectabele actie. Dat herinnert me aan een expositie in Leeuwarden over verdwenen deelnemers aan de april-meistakingen in 1943.