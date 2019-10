Nijmeegse daklozen verwend met de kapper, pedicure, kledingbank, fotograaf of gratis tandpasta

Scholenkoe­pel Conexus zet bestuur­ders aan de kant na klachten schooldi­rec­teu­ren

20:49 NIJMEGEN - De Nijmeegse scholenkoepel Conexus ontslaat zijn twee bestuurders. Aanleiding is een brief van schooldirecteuren aan de raad van toezicht over het gebrekkig functioneren van de dagelijkse leiding van Conexus, waar 31 basisscholen bij aangesloten zijn. Die brief leidde tot een onafhankelijk onderzoek en op basis van de conclusies is besloten afscheid te nemen van de bestuurders.