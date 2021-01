Nijmeegse dertigers maken app voor een duurzamer leven: ‘Een douche van 10 minuten? Dat is dan 5 cent’

Een douche van tien minuten? Dat is dan vijf cent. Voor een warm bad ben je het dubbele kwijt. De nieuwe app FairShares geeft inzicht in dagelijkse CO2-uitstoot. Eerst koop je een tegoedbon van bijvoorbeeld tien euro. Vervolgens geef je per dag aan wat je verbruikt, en compenseer je dit verbruik met het tegoed. Het geld gaat via FairShares naar milieuorganisatie Taking Root, die bomen plant in Nicaragua.



Wakker geschud

Bioloog Wieteke Zuure (36) is een van de vijf initiatiefnemers van FairShares. Ze zag hoe koeien op gortdroog land verwaarloosd hun voedsel bij elkaar graasden in de natuurdocumentaire Before The Flood van acteur Leonardo DiCaprio uit 2016. Hierin bezoekt DiCaprio de plekken op aarde waar klimaatverandering flink te merken is, en waarschuwt hij dat men snel in actie moet komen.



,,Die film was voor mij een eyeopener, omdat ik toen zag wat voor een planeet er overblijft voor m'n kinderen.” Voor de moeder van twee zoons van vier en zes jaar oud was deze natuurdocumentaire het begin van een duurzamer leven.



Hoe kun je zelf steentjebijdragen?

Zuure voert met haar man Bram Visser (38) en bevriend stel Anneloes Buijs-Vink (35) en David Buijs (39) veel discussies over het milieu. Hoe kunnen ze hun steentje bijdragen? Het idee voor een app ontstaat: gebruikers hun CO2-verbruik laten opruimen door ze te laten betalen voor het planten van bomen.