Nijmeegse Els Coenen achter petitie tegen AstraZeneca: ‘Ik wil een ander vaccin’

Benefiet voor jongeren in Colombia

25 april Het gaat goed met Niños del Futuro, de stichting van de Nijmeegse Yino Diaz waarmee hij kinderen in Colombiaanse achterstandswijken helpt. Recent opende hij een dansschool en klaslokaal. Maar dat is nog niet genoeg: tijdens de Ramadan levert Diaz de laatste luxe in om de allerarmsten te helpen. Zondag is er een benefietavond.