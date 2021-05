Nijmeegse epidemioloog waarschuwt voor schoolopening: meer besmettingen en mogelijk gevolgen voor zomer

Volgens Tostmann, epidemiologe bij het Radboudumc, is het weliswaar een goed teken dat het aantal besmettingen met COVID-19 de laatste tijd daalt, maar te snel grote versoepelingen doorvoeren kan ongewenste gevolgen krijgen, zegt ze.



,,Juist nu Nederland zoveel bereikt heeft en het vaccineren op stoom komt, moeten we niet in de valkuil trappen dat we te snel te veel willen”, zegt ze. ,,Nu het onderwijs volledig openen is alsof je de nog ongevaccineerde docenten en ouders in het diepe gooit met de haven in zicht.”