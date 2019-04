Nijmeegse filmmaker wint publieksprijs Go Short

De Nijmeegse animatieregisseur Floor Adams is erg blij met deze verkiezing. ,,Het betekent dat Mind My Mind een echte publieksfilm is. Dat was ook mijn bedoeling.” Haar animatiefilm geeft een een kijkje in het hoofd van iemand met autisme. Het gaat over een jonge man die verliefd wordt en moet leren hoe hij een relatie opbouwt. ,,Het is een universeel verhaal over het overwinnen van hindernissen", aldus de filmmaakster.



Mind My Mind is afgelopen week vijf keer vertoond tijdens Go Short. Zondag zat de film al drie keer bij de blokken van beste publieksfilms. Het is de tweede prijs die Floor Adams wint met haar eerste grote productie. Vorige maand riep het publiek van Anima, een festival voor animatiefilms in Brussel, Mind My Mind uit tot beste film.



Over twee weken reist Floor Adams naar New York waar haar film is geselecteerd voor het prestigieuze Tribeca Film Festival. Bovendien doet in mei doet Mind My Mind mee aan een internationaal festival voor animatiefilms in Stuttgart.