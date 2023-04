Nijmeegse flatbewoner zorgt voor zo veel overlast dat woningcorporatie ’s nachts beveiliger inhuurt

De overlast door een huurder van een flat in de wijk Hazenkamp in Nijmegen is zo groot, dat woningcorporatie Talis de flat ’s avonds laat beveiligen. ,,Volgens mij lijdt hij aan waanideeën, maar krijgt hij geen hulp. Het is in- en intriest.”

De huurder woont nog maar kort in de flat, volgens omwonenden sinds december. In het begin was hij heel erg vriendelijk en behulpzaam, zeggen ze.



Voor de ene buurman zette hij de vuilniszakken buiten, voor de andere wilde hij de hond uitlaten en boodschappen doen en op een dag stond hij de ramen van alle buren te lappen.

De sfeer sloeg om

Tot de sfeer omsloeg en hij overlast begon te veroorzaken. ,,Hij gooide spullen naar beneden en stond op het balkon. Ik moest uitkijken dat ik niks op m’n kop kreeg”, zegt benedenbuurman Willem Voets. ,,’s Avonds staat hij vaak op het balkon te zingen en gitaar te spelen met een koptelefoon op.” Ook vonden buren briefjes in de brievenbus met de tekst ‘jullie zijn vieze buren’.

Inmiddels is Voets terughoudend in het contact met de man. Hij gaat geen gesprekjes meer aan en geeft hem zijn teckel Bobbie ook niet meer mee. ,,Ik moet er niet aan denken dat er wat met hem gebeurt.”

Elke dag ernstiger

De bewoners van de flat hebben voorbeelden te over van de vreemde dingen die hun buurman doet. Het problematische is dat die vreemde dingen elke dag ernstiger worden. Buurman Tom Ackermans: ,,De politie staat hier vrijwel dagelijks aan de deur. Het wordt nu agressie naar buiten toe.”

Quote Vorige week stak hij zijn scooter in brand voor de flat, mishandel­de hij iemand in de flat en probeerde hij een deur bij een buurman in te trappen Tom Ackermans, buurman

Hij somt op wat er in een week tijd gebeurde. ,,Vorige week stak hij zijn scooter in brand voor de flat, mishandelde hij iemand in de flat en probeerde hij een deur bij een buurman in te trappen. Daarna riep hij: ‘Jullie willen alle Iraniërs kapot maken.’” Andere buren bevestigen de gebeurtenissen.



De buren weten niet veel over de man, die eerder deze week niet thuis leek te zijn. Ze zeggen dat hij midden veertig is en als tiener naar Nederland kwam. Volgens sommige buren heeft hij kinderen, maar hij woont alleen in de flat.

Bruine drab op de gevel

In de flat heeft de man zijn sporen nagelaten. Bekladding van de lift, een brandplek waar de scooter stond en de voordeur van de man spreekt boekdelen. Daar ligt een vuil tafellaken voor de deur met een banenschil en wat andere rommel. De hele pui is besmeurd met bruine drab en rond de deur zijn gele stickers van de Nijmeegse coffeeshop Kronkel geplakt.



Buurman Ackermans maakt zich zorgen. Vooral over de buurvrouwen in de flat, die volgens hem bang zijn. ,,Ik lig er wakker van.”

Quote Als je hem aanspreekt op wat hij heeft gedaan, dan zegt hij dat hij van niks weet en ik denk dat hij dat meent Hans Hermes, voorzitter van de huurcommissie van de flat

Ook Hans Hermes, voorzitter van de huurcommissie van de flat, zegt dat sommige buren de deur bijna niet meer uit durven. Een van de directe buurvrouwen zegt dat ze niet bang is, maar haar hulp zegt wel bang te zijn om de man tegen te komen.



Opvallend is dat niemand boos op hem is. Hermes: ,,Als je hem aanspreekt op wat hij heeft gedaan, dan zegt hij dat hij van niks weet en ik denk dat hij dat meent.”



Voets: ,,Hij heeft twee levens.” Ackermans: ,,Ik heb het idee dat deze man een nieuwe kans heeft gekregen, maar dat hij het niet trekt. Volgens mij lijdt hij aan waanideeën, maar krijgt hij geen hulp. Het is in- en intriest.”

Gesmeekt om hulp

Naar wie de huurders wel wijzen is Talis, de verhuurder van de flatwoningen. Zowel Ackermans als Hermes hebben al heel wat mails en telefoontjes gewijd aan de situatie van de buurman. ,,We hebben gesmeekt om hulp. Bij de woningbouwvereniging, maar ik heb ook de wethouders aangeschreven.”



Hermes heeft de indruk dat - eindelijk - iedereen wel begrijpt dat er meer moet gebeuren. Dat toont de tijdelijke beveiliging van de flat wel aan. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur loopt er sinds deze week een beveiliger in en om de flat die de boel in de gaten houdt en probeert te achterhalen wat er aan de hand is.

Volledig scherm De brandplek waar de scooter stond. © DG

Bijzondere ingreep

Een bijzondere ingreep, erkent Marielle Heuvelmans, manager Leefbaarheid bij Talis. ,,Het inzetten van beveiliging (in burger) doen wij niet standaard. Dit is echt maatwerk. Het is altijd een tijdelijke, ondersteunende maatregel in een periode waarin we samen met partners (zoals de gemeente en hulpverleners, BW) werken aan een oplossing.”

De beveiliging is aan de bewoners voor een week toegezegd. Wat er daarna gebeurt, weet Talis nog niet. Een woordvoerder: ,,We houden het de komende tijd in de gaten en maken per dag afwegingen over wat nodig is. We willen een compleet beeld krijgen op de korte termijn en daar een plan op maken.”

Mensen met een zware koffer

Wat de situatie met de buurman extra schrijnend maakt, vinden buurmannen Ackermans en Hermes, is dat het geen incident is. Wat er nu gebeurt is extreem, maar ze zien de problemen in de flat al jaren toenemen. Hermes: ,,De laatste jaren is geen enkele flat meer verhuurd via Entree (het portaal voor normale woningverhuur, BW). De woningen gaan allemaal naar mensen met een rugzak. Of zeg maar gerust een zware koffer.”

Ackermans woont al sinds 1995 in de flat en ziet de bewoners van de flat veranderen. ,,Deze flat is in de jaren zeventig gebouwd voor uitgetreden nonnen en gepensioneerde verpleegsters. Later werd de flat bedoeld voor senioren. Ik was in 1995 de eerste man die hier kwam wonen.”

‘Schaam me dat ik hier woon’

Toen was het een nette flat, zegt hij. Maar nu? ,,Er worden hier steeds meer mensen neergezet die begeleiding nodig hebben. Het bestuur van Talis moet zorgen voor ongestoord woon- en huurgenot, maar ik ontvang hier geen bezoek meer. Ik schaam me inmiddels dat ik hier woon. Deze flat is van een afvoerputje een open riool geworden.”

Een woordvoerder van Talis ontkent dat er alleen nog maar mensen in de flat komen wonen met een ‘speciale toewijzing’ zoals dat heet. ,,Ook als we een woning gewoon via Entree verhuren, is het mogelijk dat er in de toekomst een situatie ontstaat. Dit kunnen we vooraf niet voorspellen.”

De corporatie zegt binnenkort een bijeenkomst voor bewoners te houden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.