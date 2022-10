Nijmeegse gemeentesecretaris Arne van Hout krijgt hoge functie op Haags ministerie

NIJMEGEN - De Nijmeegse gemeentesecretaris Arne van Hout wordt per 1 december Directeur-Generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was 6,5 jaar lang de baas van alle ambtenaren van de stad.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Burgemeester Hubert Bruls vindt het jammer dat Van Hout vertrekt maar prijst tegelijkertijd zijn kwaliteiten. ,,Arne van Hout heeft zich sinds zijn start als gemeentesecretaris sterk gemaakt voor meer eenheid in de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld in de advisering aan het bestuur”, laat hij in een persbericht van de gemeente Nijmegen weten.

Samenwerking met regio

,,Daarnaast was goede samenwerking tussen stad en regio belangrijk voor hem. Ook landelijk zette hij zich in voor vernieuwing en meer verbinding tussen overheden die met uitvoeringstaken bezig zijn. Het is jammer voor Nijmegen dat hij vertrekt, maar ik gun Arne deze mooie stap in zijn loopbaan van harte. Namens het college wens ik hem veel succes in Den Haag.”

Een gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van een gemeente maar opereert meestal in de luwte. Van Hout trad een keer opvallend naar buiten op carnavalszaterdag van 2020 toen hij zich samen met burgemeester Bruls, diens vrouw en wethouder Grete Visser uitdoste als de Zweedse supergroep Abba, Van Hout had de rol van Björn. en hun partners

Grondrechten van burgers bewaken

In zijn nieuwe baan ‘realiseert en versterkt hij, samen met andere overheden en partners, met diverse beleidsinitiatieven en -maatregelen de instituties van de democratische rechtsstaat, het openbaar bestuur, en de relatie tussen overheid en burgers, waarbij de grondrechten van burgers worden bewaakt’, aldus het persbericht van het ministerie.

Voordat hij naar Nijmegen kwam was hij gemeentesecretaris van Bronckhorst. Daarvoor vervulde hij onder andere diverse managementfuncties bij de gemeenten Bronckhorst, Rozendaal en Weesp. Arne van Hout studeerde Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht en tevens Milieukunde aan de Universiteit Utrecht.