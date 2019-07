Voor de in totaal 1800 medewerkers waarvan ruim 500 op het hoofdkantoor in Nijmegen, verandert er ook niets, aldus een woordvoerster. De Britse investering zorgt voor een groei, zegt de woordvoerster. Over het meerderheidsaandeel en de hoogte van de investering doet Synthon geen mededelingen. Synthon bestaat uit twee bedrijven: een producent van generieke patentvrije geneesmiddelen - goedkope kopieën van bestaande medicijnen - waarmee Synthon groot is geworden. De tweede onderneming is een innovatieve tak die nieuwe medicijnen ontwikkelt.

Ontvlecht

Het bedrijf wordt nu ontvlecht. De Britten nemen een meerderheidsaandeel in de Synthon-tak van de productie van medicijnen waarvan patenten zijn verlopen. Lemmens gaat verder met de biofarmaceutische onderneming onder een andere naam. Die wordt later bekendgemaakt.



Synthon investeert nu een groot deel van zijn inkomsten uit de generieke medicijnen in de nog jonge biotechonderneming voor de ontwikkeling en research van nieuwe medicijnen. Daardoor is de groei achtergebleven. Ontvlechting van beide bedrijven is de beste oplossing, heet het.



Sinds een aantal jaren werkt Synthon aan de Microweg aan eigen medicijnen tegen kanker. Er zitten er zes in de pijplijn, plus een medicijn tegen auto-immuunziekte. Hiervoor is een vele miljoenen kostende productie- en researchfabriek gebouwd.