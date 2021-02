Nijmeegse grazers veilig voor het water, maar niet voor het slagersmes

Update Waterpeil Waal nu bijna 11 meter boven NAP: natte voeten op de kade, roeien in de nevengeul

16:23 NIJMEGEN - Het waterpeil van de Waal stijgt rap, inmiddels klotst het water al over de kade in Nijmegen. Trappen zijn verdwenen onder het rivierwater, een stuk leuning steekt er nog bovenuit. De Ooijpoort is al niet meer bereikbaar, in de golven van de nevengeul wordt geroeid.