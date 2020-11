Nijmeegse GroenLinks-fractieleider Ranshuijsen wil overstap maken naar Tweede Kamer

Boswachter Tim is loslopende honden zat: ‘Vreselijk asociaal om de regels zo te negeren’

18:34 NIJMEGEN - Stop met het los laten lopen van honden in het bos op plekken waar aanlijnen verplicht is. Die dringende oproep doet de Nijmeegse boswachter Tim Hogenbosch. Hij heeft schoon genoeg van de vele loslopende honden in de bossen in de regio.