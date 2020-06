Nijmeegse Hezelpoort opgeknapt: eigenlijk is dit een heel mooi tunneltje

Markant met klassieke vorm

Kunstenaars mochten een plan indienen, het ontwerp van Linda Arts is uitgekozen. Ze bedacht een lijnenspel in grijstinten. ,,Het is helder, het geeft richting en is tegelijkertijd gecompliceerd genoeg om het interessant te houden", zo legt ze haar idee uit. ,,Dit is een mooi, markant tunneltje met een klassieke vorm. Dat wilde ik weer naar voren halen. Het was nog even spannend of ik op die betonstructuur wel strakke lijnen kon trekken, maar dat is gelukt.”