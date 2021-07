Nijmeegse hondentandarts geeft politiehond Jack een nieuwe kroon: ‘En elke dag poetsen a.u.b’

Special Olympics: unieke kans in de Russische sneeuw voor Nijmeegse langlauf­ster

6 juli NIJMEGEN/NISTELRODE - Nog ruim een half jaar wachten en dan begint voor de Nijmeegse Ellen ter Laak (33) het avontuur van haar leven. Ze mag in januari 2022 naar de Special Olympics World Winter Games in Kazan (Rusland), een unieke kans voor de licht verstandelijk beperkte Ter Laak, die in langlaufen haar grote passie heeft gevonden.