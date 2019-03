Nijmeegse hoofdverdachte in groot loverboy-netwerk blijft in voorarrest

ARNHEM/NIJMEGEN - D’Angelo S. (25) uit Nijmegen, die vanwege loverboy-praktijken van mensenhandel wordt verdacht, blijft in voorarrest tot zijn zaak in april inhoudelijk wordt behandeld. Dat heeft de rechtbank in Arnhem maandag besloten.

S. is hoofdverdachte in een groot loverboy-netwerk. Hij wordt ervan verdacht dat hij tussen 2014 en begin 2017 zeker zes vrouwen heeft uitgebuit, afgeperst en opgelicht. Het gaat om veelal jonge kwetsbare vrouwen, in meer of mindere mate verstandelijk beperkt. Eén meisje was minderjarig toen hij seks met haar had.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) liet S. de vrouwen verliefd op hem worden, waarna hij ze in zijn greep kreeg. Hij maakte seksfilmpjes van ze, waarmee hij ze afperste. Ze zouden op zijn bevel betaalde seks hebben met andere mannen. Ook moesten ze telefoonabonnementen voor S. afsluiten. Dit alles valt volgens het OM onder de noemer mensensmokkel.

Zwanger

S., die alle beschuldigingen ontkent, zit sinds mei vorig jaar in voorarrest. Volgens zijn raadsman Richard Laatsman zijn er geen redenen om de Nijmegenaar nog langer in voorarrest te houden. Wel zijn er persoonlijke belangen voor vrijlating: zorgen voor zijn naasten. Zo heeft hij tijdens een zogenoemd ‘knuffeluurtje’ in de gevangenis zijn vriendin zwanger gemaakt. Bovendien kan hij een opleiding gaan volgen. ,,Ik heb in het verleden fouten gemaakt. Dit is mijn kans om een diploma te halen, zodat ik goed kan gaan zorgen voor mijn gezin’’, zei hij in de rechtszaal, waar ook enkele slachtoffers en hun ouders aanwezig waren.

Heldringstichting

Volgens de Arnhemse rechtbank zijn er nog steeds bezwaren tegen voorlopige vrijlating. Zo is de kans dat de Nijmegenaar opnieuw de fout in gaat te groot.

De andere hoofdverdachte in deze zaak, de 23-jarige Gaviër M. uit Nijmegen, werd december vorig jaar uit voorarrest vrijgelaten. Zijn aandeel zou een stuk kleiner zijn. In totaal zijn er zeven verdachten. Naast datingsites diende jeugdzorginstelling de Heldringstichting in Zetten voor de verdachten als populaire visvijver.