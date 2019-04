Nijmeegse hoogleraar schrijft boek met acteur Michael J. Fox

Snorfiets in Nijmegen nog niet verbannen van fietspad

8:04 NIJMEGEN - Het zal nog even duren voordat duidelijk is of Nijmegen het voorbeeld van Amsterdam volgt om snorfietsers massaal van de fietspaden te verbannen. ,,We hebben steeds gezegd dat we eerst kijken naar hoe dit uitpakt in Amsterdam. Onduidelijk is nog hoeveel tijd we hiervoor nemen. Daarover is nog niets bekend”, aldus een woordvoerder van de gemeente Nijmegen.