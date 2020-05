Nijmeegse hoogleraar: Te weinig aandacht voor ouderen tijdens coronacrisis

vrijdaginterview Tante Annie zette Anneke op het spoor van 125 verzets­vrou­wen in het Rijk van Nijmegen

22 mei Vrouwen in het verzet. Waren die er wel? In de geschiedenisboeken komen ze nauwelijks voor op een enkele heldhaftige vrouw na. Anneke Nolet ging het uitzoeken voor de regio Nijmegen. Haar peettante Annie van Velzen had immers in kampen gezeten wegens verzetsactiviteiten.