Nijmeegse hoogleraar vindt het veel te vroeg om te denken aan versoepelingen: ‘Ik ben er nog niet gerust op’

video Topdrukte voor de kaaswinkel en de bakker in de winkelstra­ten: nog gauw kerstbood­schap­pen doen

NIJMEGEN - Nog gauw even kaas inslaan voor de kaasplank of gebakjes halen voor bij de borrel: in de centra van steden in de regio staan vrijdagmiddag lange rijen voor veel zaken.

24 december