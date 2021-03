Nijmeegse horeca in actie: ‘Wat ons betreft gaan de terrassen vanaf morgen écht open, dat kan veilig’

Dennis Dekkers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Nijmegen en omgeving: ,,Wij willen met deze actie laten zien dat de horeca geen deel van het probleem, maar een deel van de oplossing is. We laten zien dat de terrassen op een veilige manier buiten kunnen staan en we weten dat de burgemeesters achter ons staan. Daarom willen we hen ook niet verder in de problemen brengen door ongehoorzaam te zijn. Dus: we bouwen wel terrassen op, maar laten geen gasten toe.”