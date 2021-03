Nijmeegse horeca krijgt tot aan de winter ruimere terrassen: ‘In deze stad snappen ze het wel’

Horecastel staat in half jaar tijd diep in het rood: ‘Boos op Rutte, ruzie met de huurbaas’

8 maart NIJMEGEN - ‘Ons bier is zo koud als het hart van je ex’, staat er handgeschreven op een krijtbordje in café de 3Sprong. Maar het bier staat niet koud in de kroeg in Nijmegen, want de koeling staat al sinds oktober uit. De familie Sip heeft door de noodgedwongen coronasluiting een schuld van ruim 11.000 euro opgebouwd.