Nijmeegse horeca onder vergrootglas na derde sluiting coronabrandhaard: ‘Totale lockdown voorkomen’

670 woningen in drie torens rond station Nijmegen, dankzij 5 miljoen euro uit Den Haag

10 september NIJMEGEN - Nijmegen krijgt er 670 nieuwe woningen bij rondom het station. De schop voor de in totaal drie woontorens gaat al over drie jaar de grond in. Met dank aan 5 miljoen euro subsidie van minister Kasja Ollongren.