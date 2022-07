Nijmeegse horeca wil actie tegen supermarktbier op Vierdaagse: ‘Totaalverbod óf max 1 blikje per persoon’

Feestvierders die met sixpacks bier en zelf meegebrachte drankflessen door de stad zwieren tijdens de Vierdaagse: het is Nijmeegse horecaondernemers al jaren een doorn in het oog. De kroegbazen lappen samen grote bedragen voor een week lang festivalmuziek in de stad, maar zien door de eigen-drank-meebrengers een flink stuk baromzet aan hun neus voorbij gaan.