Nijmeegse horecabaas trekt aan de bel bij Bruls: ‘Veel cafés en restaurants verkeren nu in zwaar weer’

Schrok u van de woorden van Bruls?

Dekkers: ,,Natuurlijk. De werkelijkheid achterhaalt ons voortdurend. Om de paar weken moeten we in de horeca ons aanpassen aan nieuwe regels, zonder dat we daar gepaste compensatie voor krijgen. Het is al vaak gezegd, maar echt een heel klein percentage van de besmettingen vindt plaats in de horeca. Toch zijn vooral wij weer de gebeten hond. Veel horecaondernemers staat het water al tot de lippen, een maandenlange lockdown zou voor hen funest zijn.”