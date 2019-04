Nijmeegse horecazaken filmen bezoekers op het toilet

NIJMEGEN / ARNHEM - Bij meerdere horecagelegenheden in Nijmegen worden bezoekers gefilmd op het toilet. In één kroeg hangt de camera zelfs zo, dat geslachtsdelen van plassende bezoekers in beeld komen. Gasten kunnen bij de ingang van de zaak meekijken. ,,Inbreuk op de privacy’’, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Filmen op het toilet is in geen geval toegestaan, meldt woordvoerder Pauline Gras van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar uit een rondgang van De Gelderlander langs twintig bekende uitgaansgelegenheden in het centrum van Nijmegen, blijkt dat in vijf zaken toch camera’s hangen. Soms hangen ze er al jaren; drie van de vijf brengen ook de plasbakken zelf in beeld. In Arnhem constateerde De Gelderlander geen camera’s op de toiletten van 8 bezochte horecazaken.

Verboden

,,Er mogen geen camera’s hangen in ‘ruimtes waarin mensen bloot zijn’’, zegt Gras. Filmen op het toilet van een kroeg is verboden, net zoals er ook geen camera’s mogen hangen in de kleedkamer van een sauna. ,,Je bent op zo’n moment kwetsbaar en je mag er dan vanuit gaan dat je niet bekeken wordt. Plassen is privé.’’

Ook Koninklijke Horeca Nederland benadrukt dat camera’s op toiletten verboden zijn. ,,In het voorportaal van het toilet mag het eventueel wel’’, laat een woordvoerder weten. ,,Dus in de ruimte met de wasbak en waar de spiegels hangen. Maar ook daar mag het alléén als kan worden aangetoond dat het noodzakelijk is.’’

Meekijken wat er gebeurt

Meest opvallend is de situatie bij discotheek de NDRGRND in de Nijmeegse Molenstraat. De camera hangt daar schuin achter de grote plasbakken op het mannentoilet. Andere bezoekers kunnen via de beeldschermen die bij de ingang hangen, meekijken wat er op het toilet gebeurt. ,,Dat is natuurlijk niet de bedoeling’’, zegt Rogier Hootsmans van de NDRGRND in een reactie. ,,De camera's hangen er zodat de bewaker een oogje in het zeil kan houden. We willen niet dat er stiekem dingen op het toilet gebeuren.’’

In vier andere Nijmeegse kroegen kunnen bezoekers níet meekijken met de videobeelden op het toilet, daar zijn de beelden alleen te zien voor de beveiligers. Ook worden de plassende bezoekers hier op de rug gefilmd. Maar ook dat is dus niet toegestaan.