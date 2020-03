Nijmeegse huisarts mogelijk besmet met corona na bezoek besmet gebied

NIJMEGEN - Een huisarts uit Nijmegen is mogelijk besmet met het coronavirus, maar moet al dagen wachten op de uitslag van de test. Collega Patrick Jansen, waarmee de huisarts gezamenlijk een praktijk runt, vreest het ergste als het virus in Nederland echt massaal toeslaat.

De huisarts keerde samen met een reisgezelschap afgelopen zondag terug uit besmet gebied. Volgens Jansen heeft zijn collega milde klachten, maar is een aantal reisgenoten echt ziek geworden. ,,Maar of ze corona hebben, is afwachten. We zouden dinsdagmiddag al de uitslag hebben, maar die is nog niet binnen’’, aldus Jansen dinsdagavond.

Praktijk overvol

In verband met de kans op de besmetting werkt de huisarts niet op de praktijk. Jansen beklaagt zich over het feit dat de praktijk nu op halve kracht moet draaien doordat de GGD er zo lang over doet eer er een uitslag van de test kan worden gegeven. Terwijl juist door onder meer de dreigende corona-uitbraak de praktijk overvol is.

,,Als je je bedenkt dat we nog maar aan het begin van de epidemie staan, vrees ik het ergste.’’

Niet alleen duurt het dus lang eer de testresultaten bekend zijn, ook beschikt zijn praktijk niet over beschermende middelen zoals mondkapjes omdat die niet te verkrijgen zijn. ,,En is de GGD voor ons huisartsen niet bereikbaar. Een collega heeft wel veertig minuten in de wacht gestaan. Ik vind het erg amateuristisch geregeld allemaal.’’

