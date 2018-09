Nijmeegse huurbaas deelt illegale boetes uit

'Goochelen met bedragen'

,,Het zijn boeven’’, zegt een complexbewoner. Hij laat een afgesloten Facebookpagina zien van huurders van de Genestetlaan, waar bewoners klagen over het merkwaardige boetesysteem dat StuWorld erop nahoudt. Zo staat aankomende week een grote 'fietsenopruimactie' op het programma. Fietsen die buiten de rekken in de binnentuin staan gestald, worden weggehaald, zo luidt de waarschuwing. Huurders kunnen vervolgens voor 50 euro hun fiets terugkrijgen.

Geen boetebeding

Volgens René Menting, een autoriteit op het gebied van huurrecht, hoeven huurders alleen te betalen als een boetebeding in de huurovereenkomst is opgenomen. Daarvan is in het geval van de Genestetlaan geen sprake. ,,Dan kan je vervolgens niet zomaar iets roepen en huurders dwingen om te betalen.’’

Wij gaan op heel korte termijn met de bewoners in gesprek om te kijken welke stappen we kunnen ondernemen.

Yurre Wieken, fractievolger van de SP in Nijmegen, neemt de kwestie hoog op. Hij vertelt dat ROOD, de jongerenafdeling van de SP, ieder jaar onderzoek doet naar huisjesmelkers. ,,StuWorld is eerder al in opspraak gekomen vanwege de hoge huren die zij vragen voor de appartementen aan de Genestetlaan. Wij gaan op heel korte termijn met de bewoners in gesprek om te kijken welke stappen we kunnen ondernemen.’’