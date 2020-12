Nijmeegse ‘invasie’ in Tweede Kamer: waarom zijn politici uit de Waalstad zo populair in Den Haag?

VOORBESCHOUWING NEC wacht nog op testuitsla­gen, Van der Sluijs afwezig tegen FC Dordrecht

11 december NIJMEGEN - Voor NEC-trainer Rogier Meijer is het nog even spannend of hij zaterdag in het duel met FC Dordrecht (14.00 uur) kan beschikken over al zijn fitte spelers. Na de laatste training op vrijdagmiddag had de Nijmeegse eerstedivisionist de coronatestuitslagen nog altijd niet binnen.