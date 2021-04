Nijmeegse IT-gigant voor 450 miljoen euro overgenomen door Zweedse concurrent

NIJMEGEN - IT-dienstverlener Centralpoint is voor 450 miljoen euro overgenomen door het Zweedse Dustin. Centralpoint heeft 350 werknemers op kantoren in Nijmegen, Wijchen en het Belgische Aarschot. Daarmee is het bedrijf één van de grootste werkgevers in de regio.

De overname heeft geen gevolgen voor de werknemers of huisvesting van Centralpoint, dat voort is gekomen uit onder meer Scholten Awater. Directeur Luuk Slaats: ,,Wij gaan juist nog verder groeien in deze regio door de overname. We hebben al een heel succesvol bedrijf en met een sterk moederbedrijf kunnen we verder doorbouwen.’’

Het IT-bedrijf houdt kantoor in het voormalige VGZ-pand bij het Takenhofplein. Het logistieke centrum zit op Bijsterhuizen in Wijchen. Centralpoint levert hardware en software voor de zakelijke en publieke markt in de Benelux.

Beurs

De ondernemingsraad van Centralpoint en De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten nog toestemming geven. ,,In beide gevallen verwachten wij geen enkel probleem’’, zegt Slaats. ,,Aangezien Dustin beursgenoteerd is, zijn zij verplicht deze stappen in deze fase bekend te maken.’’

Het Zweedse Dustin is vooral groot in Scandinavië. Het bedrijf is in 2018 actief geworden op de Nederlandse markt door IT-bedrijf Vincere over te nemen. Dat samenraapsel van bedrijven is echter veel kleiner dan Centralpoint, dat de grootste speler is in Nederland. Door de Nijmeegse IT-gigant in te lijven verstevigt Dustin haar positie in de Benelux en ontstaat een groep met een omzet van grofweg 2 miljard euro.