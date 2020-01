Nijmeegse jeugdgevangenis wordt een van de zwaarst beveiligde van het land

De veranderingen in De Hunnerberg hangen samen met de sluiting van een aantal jeugdgevangenissen in Nederland. ,,Het aantal delicten onder jongeren neemt al een tijdje niet meer toe en veel bedden in jeugdgevangenissen blijven daardoor leeg. Het ziet er naar uit dat de situatie zo blijft en daarom is het niet nodig om al deze gevangenissen open te houden”, zegt Miral Scheffer, woordvoerster van Ministerie van Justitie en Veiligheid.